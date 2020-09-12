Владимир Федотов: «У «Сочи» проблемы с тренировочными полями. Плесень, жучки сгубили инфраструктуру»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата». По словам специалиста, Антон Заболотный не выйдет на игру из-за проблем с мышцами.

— У Заболотного мышечные проблемы, спазмы, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — У нас большие проблемы с полями. Они имеют жалкий вид, плесень, жучки сгубили всю инфраструктуру. И приходится ездить на большие расстояния для тренировок.

Усиление атаки? Мы работаем в этом направлении. У нас появился Ивелин Попов. Но мы недолго радовалсь, желаем скорейшего выздоровления ему.