Владимир Федотов: «Сочи» повезло, что у «Спартака» не играет Кокорин"

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака». Специалист посетовал на уход летом Александра Кокорина. Форвард присоединился к «Спартаку», но не попал в заявку на игру из-за травмы.

— Были вместо подготовки закрыты в своих квартирах на карантине, смогли выйти только 28 июля, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ». — Надеемся, что мы справились с этим и подготовились к сегодняшнему поединку.

Уход Кокорина вызывает трудности. Мы еще не смогли заполнить вакансию, плюс Андрей Мостовой вернулся из аренды. Будем играть, но нас мало.

Нам повезло, что его сегодня нет в составе у «Спартака». Желаем ему скорейшего выздоровления.

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»