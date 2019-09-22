Владимир Федотов: «Очень симпатичный футбол показали»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 10-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3) отметил, что команда могла забить больше и добиться другого результата.

— Как можно поражение оценивать? Проделали колоссальный объем, очень симпатичный футбол показали, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — 22 удара по воротам соперника, тысяча прострелов. Два из них нашли адресата. Много предпосылок было, где нужно было мяч вложить в ножку. Если бы мы воспользовались ситуациями, которые были, то счет мог бы быть другим. Есть определенная досада от результата. На мой взгляд мы заслуживали большего.