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Владимир Федотов: «Очень симпатичный футбол показали»

13:46
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 10-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:3) отметил, что команда могла забить больше и добиться другого результата.

— Как можно поражение оценивать? Проделали колоссальный объем, очень симпатичный футбол показали, — отметил Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». —  22 удара по воротам соперника, тысяча прострелов. Два из них нашли адресата. Много предпосылок было, где нужно было мяч вложить в ножку. Если бы мы воспользовались ситуациями, которые были, то счет мог бы быть другим. Есть определенная досада от результата. На мой взгляд мы заслуживали большего.

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