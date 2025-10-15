Федотов — о молодежи ЦСКА: «Мы вкладывали силы и знания в этих ребят»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» поделился мнением о прогрессе полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

— Матвей Кисляк стал звездой ЦСКА. А ведь именно вы привлекли его во взрослую команду.

— Вот вспомнили, что этих молодых необстрелянных ребят из молодежной команды привлек наш тренерский штаб... И они именно с нами поехали на первые сборы. Мы вместе с тренерами молодежки выбирали, кто этого достоин.

Перед ЦСКА всегда стоят высокие задачи. Молодым ребятам из-за этого очень непросто. Не каждому дано в 17 лет выходить в стартовом составе. Но они поехали с нами, оставили о себе хорошее впечатление. Ребята себя показали и остались в команде.

— Гордитесь, что причастны к успеху Матвея?

— Это наша работа. Чем гордиться? Мы вкладывали силы и знания в этих ребят, как и в других, которые были до них. И будут после. Те знания, которые были у нас, мы без остатка передавали ребятам, чтобы они понимали, как достигать результата.