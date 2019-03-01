Владимир Федотов: "Не заслужили поражение от "Анжи"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал в эфире телеканала "Матч Премьер" домашнее поражение в матче 18-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:1).

Единственный гол в матче забил хавбек махачкалинского клуба Владислав Кулик на 58-й минуте встречи.

– Обидное поражение. Не заслужили его. Забили гол и по непонятной причине он был отменен. Был рикошет и мяч залетел от игрока "Анжи". Это одна тема для обсуждения. В принципе благодарен ребятам, что оставшсь в меньшинстве, показывали добротный футбол. С таким отношением и такой игрой... Были подходы и полуголевые моменты, из которых можно было создать голы, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

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