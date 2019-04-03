Владимир Федотов: "Матч с "Крыльями" обещает быть очень интересным"

Главный тренер "Крыльев Советов" Владимир Федотов - о матче с "Крыльями Советов" в 16-м туре чемпионата России.

- Готовились к матчу, разобрали соперника - все в плановом режиме. Все готовы к сегодняшней игре, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Кто выиграет от переноса? Футбольное поле рассудит. Играют две хорошие, симпатичные команды. Матч обещает быть очень интересным. Сутормин провел хорошую работу в прошлом матче. Возможно, мы опоздали с заменой. С ним все нормально, он готов к матчу.

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