16:44 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Матч с "Крыльями" обещает быть очень интересным"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Владимир Федотов - о матче с "Крыльями Советов" в 16-м туре чемпионата России.

- Готовились к матчу,  разобрали соперника -  все в плановом режиме. Все готовы к сегодняшней игре, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Кто выиграет от переноса? Футбольное поле рассудит. Играют две хорошие, симпатичные команды. Матч обещает быть очень интересным. Сутормин провел хорошую работу в прошлом матче. Возможно, мы опоздали с заменой. С ним все нормально, он готов к матчу.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Оренбург - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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