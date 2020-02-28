РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Владимир Федотов: «Кокорин в прекрасной форме, готов показывать себя с наилучшей стороны»

15:49
Теги:

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о готовности форварда Александра Кокорина, который арендован у «Зенита».

— То, что к нам присоединились ребята, футболисты с большой буквы, это здорово — сказал Федотов журналистам на представлении новичков. — Кокорин с нами уже отработал сбор, находится в прекрасной форме, готов показывать себя с наилучшей стороны. У Адиля пока есть проблема с коленом: небольшое перенапряжение после игр в Турции. Как раз решаем эту проблему. К этой игре, скорее всего, он не будет готов.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200228/1565336214.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир