Владимир Федотов: «Кокорин в прекрасной форме, готов показывать себя с наилучшей стороны»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о готовности форварда Александра Кокорина, который арендован у «Зенита».

— То, что к нам присоединились ребята, футболисты с большой буквы, это здорово — сказал Федотов журналистам на представлении новичков. — Кокорин с нами уже отработал сбор, находится в прекрасной форме, готов показывать себя с наилучшей стороны. У Адиля пока есть проблема с коленом: небольшое перенапряжение после игр в Турции. Как раз решаем эту проблему. К этой игре, скорее всего, он не будет готов.