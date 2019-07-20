Владимир Федотов: "Говорят о кризисе в ЦСКА. Но сыгран только один тур"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 2-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что не видит кризиса у армейцев. По его словам, ЦСКА мог добиться хорошего результата в первом туре в игре с "Крыльями Советов" (0:2). Также в стартовом матче потерпел поражение и "Оренбург".

– Мы не можем быть довольны первым туром. Потому что проиграли. Были сделаны соответствующие изменения.

Говорят о кризисе в ЦСКА. Но сыграли один тур, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Федотов. – У армейцев были моменты, которые они не реализовали. Это чисто исполнительские вещи. Настраиваемся на хороший поединок. Команда молодая, озорная. Матч будет непростым.

Конечно, нужно говорить, что у нас сильно изменился состав. Ушли многие люди. Мы немного запаздываем. Новички задерживаются. Кого-то уже подписали, кто-то присоединится к нам позже. У нас есть новичок Джоэль Фамейе, но по личным причинам его отпустили домой. Он позднее к нам прибудет. Команда строится.