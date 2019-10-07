Владимир Быстров: «Все красиво, кроме игры «Спартака»

Бывший игрока «Краснодара» и «Спартака» Владимир Быстров — о матче команд в 12-м туре чемпионата России. «Краснодар» победил со счетом 2:1.

В stories Instagram Быстров опубликовал видео со стадиона и написал: «Все красиво, кроме игры «Спартака».

«Спартак» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков. У «Краснодара» 26 очков и третье место.

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