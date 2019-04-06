Владимир Быстров: "Спартак" обыграет ЦСКА со счетом 2:1"

Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров считает, что красно-белые одержат победу над ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России. Об этом 35-летний россиянин сообщил в эфире телеканала "Матч Премьер".

– У "Спартака" более опытная команда. В таких матчах это особенно важно. Думаю, "Спартак" победит со счетом 2:1, – сказал Быстров.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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