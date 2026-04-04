«Зенит» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в 23-м туре чемпионата России — 2:1. Игра прошла на «Газпром Арене».

Голы за сине-бело-голубых забили Джон Джон и Александр Соболев. У самарцев отличился Сергей Бабкин.

49-я минута: Джон Джон — 1:0

55-я минута: Александр Соболев — 2:0

75-я минута: Сергей Бабкин — 2:1