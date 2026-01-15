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Быстров о критике Баринова: «Слабохарактерные сломаются и заплачут. Но Диме хватит сил пережить»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал критику в адрес полузащитника Дмитрия Баринова за переход из «Локомотива» в ЦСКА.

«А зачем Диме на это реагировать? Он уже перешел, ему нужно доказывать своей игрой, что он нужен ЦСКА. Давно понятно, что руководители не умеют общаться с легендами, хотят сэкономить. Так всегда было, есть и будет — руководители правы, а футболисты являются наемными рабочими. Диме нужно просто играть в футбол. Слабохарактерные сломаются, заплачут и уйдут. Баринову хватит сил это пережить», — сказал Быстров «СЭ».

29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за клуб под 6-м номером.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

Жерсон (&laquo;Зенит&raquo;), Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо (&laquo;Спартак&raquo;).Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, Баринов ушел из «Локо», новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ

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Владимир Быстров
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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