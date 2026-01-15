Быстров о критике Баринова: «Слабохарактерные сломаются и заплачут. Но Диме хватит сил пережить»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал критику в адрес полузащитника Дмитрия Баринова за переход из «Локомотива» в ЦСКА.

«А зачем Диме на это реагировать? Он уже перешел, ему нужно доказывать своей игрой, что он нужен ЦСКА. Давно понятно, что руководители не умеют общаться с легендами, хотят сэкономить. Так всегда было, есть и будет — руководители правы, а футболисты являются наемными рабочими. Диме нужно просто играть в футбол. Слабохарактерные сломаются, заплачут и уйдут. Баринову хватит сил это пережить», — сказал Быстров «СЭ».

29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за клуб под 6-м номером.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).