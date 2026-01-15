Быстров об обмене Дивеева и Лусиано: «Раньше я бы в такое не поверил. Как можно согласиться усилить конкурента?»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.

«Это не тот обмен, который может повлиять на чемпионство. И с той, и с другой стороны. Раньше я бы в такое не поверил — как можно согласиться усилить конкурента. Значит, не считают, что это усиление. Кто лучше проявит — тот и выиграет», — сказал Быстров «СЭ».

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.