Источник: «Флуминенсе» готов потратить заработок с клубного чемпионата мира для покупки Нино

«Флуминенсе» намерен опередить «Палмейрас» в борьбе за защитника «Зенита» Нино, сообщает BolaVip.

Ранее появилась информация о том, что сине-бело-голубые готовы продать 28-летнего футболиста «Палмейрасу» за 12 миллионов евро.

Как отмечает источник, «Флуминенсе» не хочет упускать своего бывшего игрока и для осуществления трансфера готов использовать средства, полученные за участие в клубном чемпионате мира.

Нино перешел из «Флуминенсе» в «Зенит» в начале 2024 года. Он провел 68 матчей за питерскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.