Владимир Быстров: «Пока у Ларссона больше плохих матчей, нежели удачных»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» отметил, что пока рано говорить, что Джордан Ларссон является заменой Зе Луишу. Кабовердианец летом перешел в «Порту».

— По этим трем матчам можно сказать, что после Зе Луиша у «Спартака» появляется реально забивной центрфорвард? Все-таки на счету Ларссона четыре мяча в двух последних матчах.

— Нет, рано! Зе Луиш проявлял себя долгое время. Пока у Ларссона, как и у других футболистов, больше плохих матчей, нежели удачных. Зачем сейчас говорить, что швед в порядке? А вдруг он потом пять встреч не будет забивать? Не стоит вешать ярлыки. Пусть играют, радуют болельщиков. Но, например, в чемпионате России «Спартак» сейчас только седьмой... Да, пришел новый тренер, появился новый футбол. Однако все равно нельзя с футболистов снимать ответственность за предыдущие поражения. (Виталий Айрапетов)

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