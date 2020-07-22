Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался по поводу ситуации со стадионом «Тамбова». Из-за несоответствия стандартам РПЛ тамбовский клуб проводит домашние матчи в Нижнем Новгороде.

— Команда должна играть на своем стадионе. Зачем такие команды, на которые никто не ходит? — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер». — Ребята молодцы, что выкладываются по полной. Но такая ситуация вредит зрелищности российского футбола. За два года можно на 15-20 тысяч новый стадион построить!