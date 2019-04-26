Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров перед матчем 26-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Енисей" отметил, что эффективность главного тренера красно-зеленых Юрия Семина​ не должна удивлять. "Локомотив" идет на втором месте в турнирной таблице.

– Не понимаю, почему эффективность Семина кого-то удивляет, если он может руководить командой, и у него осталась тренерская харизма, – цитируют "Известия" Быстрова. – Некоторые считают его методы старомодными? Старомодное – не значит плохое. Мы все время стараемся идти в ногу со временем, тренируем детей по новым европейским программам. А что в итоге? Может, стоит вернуться к тому, что было? Может, так и было правильно? Просто это надо развивать и совершенствовать. Ведь у нас совершенно другой менталитет.

"Локомотив" – "Енисей": чемпионат России, премьер-лига, 26-й тур, 28 апреля 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 14.00 (мск)