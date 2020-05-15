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Владелец «Спартака» Федун прокомментировал решение РФС возобновить сезон РПЛ

15:16
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Владелец «Спартак» Леонид Федун опасается, что чемпионат России может быть недоигран из-за возможного распространения коронавируса в клубах.

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось заседание, на котором было принято решение возобновить чемпионат России 21 июня.

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся», — приводит слова Федуна «РИА Новости».

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200515/1571504950.html

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