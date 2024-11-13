VK Видео покажет матч Winline Суперсерии «Фенербахче» — «Зенит»

Платформа VK Видео покажет товарищеский матч Winline Суперсерии между «Фенербахче» и «Зенитом». Встреча пройдет 15 ноября в Стамбуле. Начало — в 20.00 мск.

Ранее команды провели друг против друга четыре матча — в 2019-м в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА и в товарищеских матчах в 2023-м.

Winline Суперсерия — осенние международные матчи с участием футбольного клуба «Зенит». В первой игре петербуржцы на выезде переиграли «Кайрат» (3:4), дома — «Войводину» (4:1).