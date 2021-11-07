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Витория высказался о травме Жиго: «Повреждение не очень серьезное»

Руй Витория высказался о травме Жиго, полученной в матче «Спартака» с «Локомотивом»
21:56
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о травме защитника команды Самюэля Жиго, полученной в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Что с Жиго? Как оцените игру Кутепова?

— Травма Жиго не очень серьезная. Это последствия игры с «Лестером», где он ударился об штангу. Он получил ушиб в матче с «Лестером». Сегодня он почувствовал на разминке небольшие боли и сказал об этом мне. Кутепов попал в достаточно сложную ситуацию, но он отлично себя показал.

«Спартак» не может выиграть в чемпионате на протяжении четырех матчей. У команды стало 19 очков, она занимает 9-е место. «Локомотив» набрал 25 очков и остался на четвертой строчке.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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