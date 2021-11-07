Дмитрий Губерниев: «Витория будет уволен скорее рано, чем поздно»

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1) и высказался о работе Руя Витории на посту главного тренера.

«Судейство у меня не вызвало тревогу, оно волнует меньше всего. «Спартак» вытащил матч, но пока выглядит все равно не сильно убедительно, хоть и проявили характер. Молодцы, что сравняли счет в меньшинстве. У «Локомотива» было много кадровых потерь, чтобы судить о положении дел, но мысль видна. Не смогли дожать в большинстве, потому что футболисты на поле не обладают достаточной силой и мастерством, чтобы выглядеть сильно лучше «Спартака», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Губерниев высказался о возможной отставке Руя Витории после матча «Спартак» — «Локомотив».

«Пока «Спартак» не справляется со своей задачей, нужно ведь занять определенное место. Руй будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) располагается на четвертой строчке.