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Дмитрий Губерниев: «Витория будет уволен скорее рано, чем поздно»

Губерниев высказался о возможном увольнении Витории с поста тренера «Спартака»
22:00
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (1:1) и высказался о работе Руя Витории на посту главного тренера.

«Судейство у меня не вызвало тревогу, оно волнует меньше всего. «Спартак» вытащил матч, но пока выглядит все равно не сильно убедительно, хоть и проявили характер. Молодцы, что сравняли счет в меньшинстве. У «Локомотива» было много кадровых потерь, чтобы судить о положении дел, но мысль видна. Не смогли дожать в большинстве, потому что футболисты на поле не обладают достаточной силой и мастерством, чтобы выглядеть сильно лучше «Спартака», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Губерниев высказался о возможной отставке Руя Витории после матча «Спартак» — «Локомотив».

«Пока «Спартак» не справляется со своей задачей, нужно ведь занять определенное место. Руй будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) располагается на четвертой строчке.

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры


  • zg

    Скорее бы тебя,упырек,уволили!

    07.11.2021