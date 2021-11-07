Главный тренер «Спартака» Руй Витория оценил игру команды в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Также он прокомментировал удаление полузащитника Руслана Литвинова, который получил красную карточку в первом тайме.

— Игра была непростой по ряду причин. В первую очередь, нам пришлось в начале игры поменять состав. Во-вторых, удаление. Приходилось много бегать. Во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, забили гол. Отметил бы удар Соболева головой. При других обстоятельствах, это был бы счет 2:1 в нашу пользу. Второй тайм мне понравился больше первого.

— Как оцените эпизод с удалением? Почему Спартак в меньшинстве сыграл лучше?

— Мне показалось удаление не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку Локомотиву, это не справедливо. Тем более, в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками дисбалансировала игру. Так получилось, что с меньшим количеством игроков мы лучше следили за соперником и за зонами. Разрабатывая все моменты, у нас получилось забить гол. Игрокам приходилось не давать соперникам принимать решения.