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Витория рассказал о готовности его тренерского штаба приступить к работе в «Спартаке»

16:24
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о готовности его тренерского штаба приступить к работе.

«Мне очень понравилось видео про шахматы, которое сделали к моему приходу. Сейчас ход моего тренерского штаба», — сказал Витория.

Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)

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