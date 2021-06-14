Витория рассказал о готовности его тренерского штаба приступить к работе в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о готовности его тренерского штаба приступить к работе.

«Мне очень понравилось видео про шахматы, которое сделали к моему приходу. Сейчас ход моего тренерского штаба», — сказал Витория.

Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)