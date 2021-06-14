Витория рассказал о готовности его тренерского штаба приступить к работе в «Спартаке»
16:24
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о готовности его тренерского штаба приступить к работе.
«Мне очень понравилось видео про шахматы, которое сделали к моему приходу. Сейчас ход моего тренерского штаба», — сказал Витория.
Красно-белые объявили о заключении двухлетнего контракта с португальцем 24 мая. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
(Сергей Федоров)
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