Солтмурмад Бакаев: «Очевидно, что «Рубин» переживает не лучшие времена»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев считает, что команда не показывает ту игру, которую может.

«Очевидно, что команда переживает не лучшие времена и мы не показываем ту игру, которую можем, - написал Бакаев в своем Instagram. - Да, мы стараемся сделать все возможное для победы команды, но этого недостаточно.

Мы полностью осознаем всю ответственность. Такие отрезки случаются. Теперь впереди много работы. Я уверен, что мы справимся. Мы – «Рубин», нас не остановить!»

В 12-м туре Тинькофф РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Казанский клуб имеет 16 очков и занимает девятое место.