Солтмурмад Бакаев: «Очевидно, что «Рубин» переживает не лучшие времена»
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев считает, что команда не показывает ту игру, которую может.
«Очевидно, что команда переживает не лучшие времена и мы не показываем ту игру, которую можем, - написал Бакаев в своем Instagram. - Да, мы стараемся сделать все возможное для победы команды, но этого недостаточно.
Мы полностью осознаем всю ответственность. Такие отрезки случаются. Теперь впереди много работы. Я уверен, что мы справимся. Мы – «Рубин», нас не остановить!»
В 12-м туре Тинькофф РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» (1:1). Казанский клуб имеет 16 очков и занимает девятое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю