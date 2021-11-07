Руслан Литвинов: «Витория в перерыве просто призывал нас дальше биться вдесятером»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал «СЭ», что говорил главный тренер Руй Витория в перерыве матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

После первого тайма «Спартак» уступал со счетом 0:1, а сам Литвинов получил красную карточку.

«Витория в перерыве просто призывал нас дальше биться вдесятером, говорил, что мы все равно можем забивать. Команда вышла и все показала. Разговоры, что Руй уйдет, если мы не будем в топ-5? Не знаю ничего об этом. В этом сезоне ничего не потеряно еще, надо просто изменить ситуацию», — сказал Литвинов.

По итогам 14 туров «Спартак» с 19 очками располагается на девятом месте турнирной таблицы РПЛ, команда Руя Витории не может победить на протяжении четырех последних встреч (три ничьих, одно поражение).