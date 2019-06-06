Виталий Мутко: "Спартак" опустится в первый дивизион в случае ухода Федуна"

Бывший министр спорта РФ, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что "Спартак" опустится в первый дивизион в случае ухода нынешнего владельца клуба Леонида Федуна.

- "Спартак" сколько шел, строил арену в Тушине, но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год, - приводит слова Мутко РИА Новости. - А его все "мочат". Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать - если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить - пусть пойдет и купит.

Напомним, в минувшем сезоне "Спартак" занял 5-е место в премьер-лиге.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр