Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Виталий Кафанов заявил, что Песьякову нужна передышка

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что голкиперу команды Сергею Песьякову нужна передышка.

В матче 16-го тура РПЛ с «Пари НН» впервые за долгое время в стартовом составе «Ростова» играл не Песьяков, а Никита Медведев.

- Сергею нужна передышка, за последние четыре сезона он играет без замен, много вызывался в сборную. Ему просто нужна передышка.

— В кубковом матче против ЦСКА будет играть Медведев?

— Пока не знаем.

— Как оцените игру Никиты?

— Не могу сказать, что игра была простая. Она была напряженная, но до голевых моментов не дошло. А в тех ситуациях, где ему приходилось вступать в игру, он делал все правильно.

В нынешнем сезоне Медведев сыграл один матч в РПЛ и провел четыре встречи в Кубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-sergeyu-pes-yakovu-nuzhna-peredy-shka/
Никита Медведев
Сергей Песьяков
ФК Ростов
Виталий Кафанов
1
1
Читайте также
Главный тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после матча с «Уралом»
В Бразилии утверждают, что Месси изменял своей жене с аргентинской журналисткой. Это неправда?
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — об интересе «МЮ» к Алипу: «Агентские игры. У него нет первого паса»

В «Сочи» сообщили, что шторм не коснулся команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости