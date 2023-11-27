В «Сочи» сообщили, что шторм не коснулся команды

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии команды после «шторма века».

«С командой все хорошо. Вчера наш самолет последним сел в Сочи, после нас аэропорт закрыли», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

На черноморское побережье обрушился сильный шторм, его пик пришелся на ночь с 26 на 27 ноября.