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Сегодня, 11:15

Орлов — об интересе «МЮ» к Алипу: «Агентские игры. У него нет первого паса»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Нуралы Алип (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Нуралы Алипа и высказался о слухах об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

— Алип прибавляет, но не стоит его перехваливать. Он сейчас, конечно, играет надежнее. Однако все-таки защитник высокого уровня должен уметь начинать атаки первым пасом. Этим приемом Алип не обладает. И если в нашем чемпионате без первого паса можно обойтись, то на европейском уровне это сразу же бросится в глаза.

Интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед»? Нет, я в это не верю. Скорее какие-то агентские игры. Ну какой «МЮ»? Алипу еще нужно удержаться в основном составе «Зенита». Есть же Эракович, Родригао. В центре обороны при необходимости может сыграть и Караваев. Так что не все так однозначно.

Изидор забил второй гол за сине-бело-голубых, хотя в первом тайме у него далеко не все получалось. Пока еще не до конца интегрирован в игру команды, но данные то у него приличные. Скоростной, техничен, эффективен в игре на втором этаже. Моменты у него есть, открывается он неплохо. Надо еще немного подождать. Главное — Изидор нацелен на то, чтобы больше играть. Признался в интервью, что не поедет в отпуск, а будет поддерживать форму здесь. Профессиональный подход.

Вильсон Изидор. «У «Зенита» уже забивают Мостовой и Изидор, «Краснодару» некем усилить игру». Орлов — о золотой гонке, московских клубах и словах Галактионова

Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
5
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Орлов считает, что у Семака в «Зените» нет неприкасаемых игроков

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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