Виталий Кафанов: «Восстановление Мамаева идет быстрее, чем предполагали в «Ростове»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» дал оценку игре полузащитника Павла Мамаева в первом матче после УДО из тюрьмы. Команда Валерия Карпина в товарищеской встрече уступила «Краснодару» (0:1).

— Совместно с «Краснодаром» приняли решение, что в этой ситуации отыграть 80 минут будет наиболее оптимальным вариантом и для них, и для нас, — сказал Кафанов корреспонденту «СЭ». — Павел сыграл 53 минуты. Если учитывать его состояние на сегодняшний день, то мы им довольны. Он практически ни одного мяча не потерял. Потихонечку набирает форму, набирает объем. Кажется, его восстановление идет даже быстрее, чем мы предполагали.

— Сейчас он готов на эти 53 минуты? Весь матч играть, даже укороченный, ему рано?

— Он мог сыграть 10-15 минут после перерыва. Но вопрос не во времени, а в интенсивности — как он готов эти 60 минут бегать. Все-таки эта игра была больше товарищеская. Когда скорости будут другими, он и меньше может отыграть. Но это абсолютно нормально для того времени, которое он провел после длительного перерыва. Он и весь матч мог бегать, но тут нужно смотреть как бегать. В концовке он бы не смог выполнять тех задач, которые перед ним стояли. Где-то в атаку не успел, где-то — в оборону не вернулся. А такая работа, согласитесь, ни к чему.

«Не знай мы, что он год не играл, никто и не заметил бы». Тренер «Ростова» — о первом матче Мамаева