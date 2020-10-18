Виталий Кафанов: «Счет не по игре, потому что «Ахмат» играл лучше»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что ростовчане не наиграли на крупную победу в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0).

«За то время, что мы играли с «Ахматом», это, наверное, первый раз, как мы выиграли с крупным счетом, — сказал Кафанов в интервью «Матч Премьер». — Счет не по игре, потому что они играли лучше.

Надо отдать должное ребятам. Бывают такие матчи, когда нужно просто терпеть. Мы дотерпели, а в конце забили два мяча».