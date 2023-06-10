Дзюба пошутил о Семаке: «Кто это?»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в шутливой форме высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

34-летний форвард и 52-летний специалист комментируют финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» в одном из фуд-кортов Москвы.

Дзюба: — Я со всеми специалистами был с хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас (смеется).

Слуцкий: — В перерыве сделаем звонок Семаку.

Дзюба: — Кто это?

Дзюба выступал за «Зенит» под руководством Семака с 2018 по 2022 годы.