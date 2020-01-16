Виталий Денисов стал игроком «Ротора»
17:01
«Ротор» подписал контракт с защитником Виталием Денисовым, сообщает официальный Twitter клуба.
«Ротор» подписал контракт с Виталием Денисовым@VitaliyDenisov— CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 16, 2020
Амплуа: защитник
Дата рождения: 23 февраля 1987 год (32 года), Ташкент
Рост: 178 см, вес: 75 кг
Предыдущий клуб: @fcrk
Виталий Денисов будет выступать за сине-голубых под номером «29».#ДоброПожаловать #ЗаРотор pic.twitter.com/n7s8ZCyAD9
Предыдущим клубом 32-летнего игрока был «Рубин». За новую команду он будет выступать под 29-м номером. Представитель Узбекистана в текущем сезоне провел девять матчей за «Рубин» во всех турнирах.
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