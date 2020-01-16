Виталий Денисов стал игроком «Ротора»

«Ротор» подписал контракт с защитником Виталием Денисовым, сообщает официальный Twitter клуба.

«Ротор» подписал контракт с Виталием Денисовым@VitaliyDenisov

Амплуа: защитник

Дата рождения: 23 февраля 1987 год (32 года), Ташкент

Рост: 178 см, вес: 75 кг

Предыдущий клуб: @fcrk



Виталий Денисов будет выступать за сине-голубых под номером «29».#ДоброПожаловать #ЗаРотор pic.twitter.com/n7s8ZCyAD9 — CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 16, 2020

Предыдущим клубом 32-летнего игрока был «Рубин». За новую команду он будет выступать под 29-м номером. Представитель Узбекистана в текущем сезоне провел девять матчей за «Рубин» во всех турнирах.