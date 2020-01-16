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Виталий Денисов стал игроком «Ротора»

17:01
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«Ротор» подписал контракт с защитником Виталием Денисовым, сообщает официальный Twitter клуба.

Предыдущим клубом 32-летнего игрока был «Рубин». За новую команду он будет выступать под 29-м номером. Представитель Узбекистана в текущем сезоне провел девять матчей за «Рубин» во всех турнирах.

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