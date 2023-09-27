Вингер «Крыльев» Салтыков — об избиении Шнапцева в 2021-м: «С детства не умел проигрывать»

Вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал об избиении игрока «Пари НН» Максима Шнапцева.

Инцидент произошел в марте 2021 года, когда Шнапцев играл за юношеский состав «Локомотива», а Салтыков — за «Чертаново».

«Матч был очень нервным, мы тогда еще проиграли. А я с детства не люблю проигрывать. Тогда, видимо, еще и не умел проигрывать. Но ты живешь, взрослеешь. Ошибки учат чему-то.

В подтрибунном (помещении) я завелся, и уже получилась такая неприятная ситуация, за которую в какой-то мере стыдно», — цитирует Салтыкова matchtv.ru.

19-летний форвард в этом сезоне провел за «Крылья» 12 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.