Бывший главный тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Если бы Абаскаль был сербом, его бы уже давно уволили. Россияне любят испанцев и других иностранцев, поэтому не увольняют. Меня бы уволили уже после двух игр! Надо мной всегда нависало возможное увольнение спустя две игры, но я работал очень серьезно», — сказал Божович «СЭ».

После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте.