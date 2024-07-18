Барриос: «Зенит» будет стараться показывать свой футбол с первого тура»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча против самарских «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ.
«Мы прекрасно знаем, на что способны «Крылья». Действительно, это команда, которая стремится владеть мячом, комбинировать, играет в быстрый и атакующий футбол. Но самое главное — думать о своей игре. Мы готовимся к тому, чтобы нивелировать их сильные стороны, проявить свои, воспользоваться своими шансами, реализовать свои голевые моменты. Для этого нам нужно их много создавать. Будем стараться показывать свой футбол с первого же тура, потому что, повторюсь, наша главная цель, разумеется, в такой год завоевать чемпионство. И матч в Самаре должен стать демонстрацией того, на что мы способны», — приводит слова Барриоса клубная пресс-служба.
Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 20 июля в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -