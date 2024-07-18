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Сегодня, 13:07

Барриос: «Зенит» будет стараться показывать свой футбол с первого тура»

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился ожиданиями от матча против самарских «Крыльев Советов» в 1-м туре РПЛ.

«Мы прекрасно знаем, на что способны «Крылья». Действительно, это команда, которая стремится владеть мячом, комбинировать, играет в быстрый и атакующий футбол. Но самое главное — думать о своей игре. Мы готовимся к тому, чтобы нивелировать их сильные стороны, проявить свои, воспользоваться своими шансами, реализовать свои голевые моменты. Для этого нам нужно их много создавать. Будем стараться показывать свой футбол с первого же тура, потому что, повторюсь, наша главная цель, разумеется, в такой год завоевать чемпионство. И матч в Самаре должен стать демонстрацией того, на что мы способны», — приводит слова Барриоса клубная пресс-служба.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится 20 июля в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Вильмар Барриос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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