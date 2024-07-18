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Защитник «Химок» Терехов заявил, что Талалаев иногда чересчур резко общается

Виктория Кравченко
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Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о работе с экс-тренером команды Андреем Талалаевым.

— Ваш одноклубник Александр Руденко назвал Талалаева самым требовательным тренером в своей карьере. Чем для вас запомнился Талалаев?

— Я соглашусь с Сашей, наверное, требовательный тренер. Кому-то он подходит, кому-то нет. Достаточно специфичный специалист.

— А в чем, прежде всего, появляется специфичность?

— Во-первых, в общении внутри коллектива с футболистами. Методы работы.

— Талалаев может быть резок в общении?

— Я бы даже сказал, что иногда чересчур резок. Возможно, кому-то это нравится и подходит такой стиль. Все футболисты разные, — цитирует Терехова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Химки» с Талалаевым заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ. 20 июня стало известно о его отставке. Талалаева сменил экс главный тренер «Родины» Франк Артига.

Источник: РБ Спорт
Андрей Талалаев
ФК Химки
Сергей Терехов
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