Виллиан Роша: «Надеюсь, ЦСКА скоро снова сможет выигрывать трофеи»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос «СЭ» о бывших одноклубниках.

— Следите за ЦСКА? Что думаете о его перспективах?

— Я слежу за матчами ЦСКА, когда только могу, и до сих пор поддерживаю крепкую дружбу с некоторыми бывшими одноклубниками. Знаю, что в этом клубе всегда большие амбиции — каждый год быть вверху таблицы. Надеюсь, клуб продолжит расти, как и делал до сих пор, и скоро снова сможет выигрывать трофеи, — сказал Роша «СЭ».

В августе 2025 года защитник перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Он выступал за московский клуб с 2022 года.

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