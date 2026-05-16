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Карасев назначен на матч «Ростов» — «Зенит», Чистяков судит игру ЦСКА и «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.

Все матчи заключительного тура пройдут в субботу, 17 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Перед 30-м туром «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка. Сине-бело-голубым хватит ничьей, чтобы выиграть чемпионат России. Команда Сергея Семака сыграет с «Ростовом», главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игру «Краснодара» с «Оренбургом» будет судить Андрей Прокопов.

На дерби между ЦСКА и «Локомотивом» будет работать Артем Чистяков. С 53 очками железнодорожники занимают третье место в РПЛ. Красно-зеленым также хватит ничьей, чтобы стать бронзовыми призерами.

17 мая (воскресенье)

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

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Источник: РФС
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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