Карасев назначен на матч «Ростов» — «Зенит», Чистяков судит игру ЦСКА и «Локомотива»
РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.
Все матчи заключительного тура пройдут в субботу, 17 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Перед 30-м туром «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка. Сине-бело-голубым хватит ничьей, чтобы выиграть чемпионат России. Команда Сергея Семака сыграет с «Ростовом», главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игру «Краснодара» с «Оренбургом» будет судить Андрей Прокопов.
На дерби между ЦСКА и «Локомотивом» будет работать Артем Чистяков. С 53 очками железнодорожники занимают третье место в РПЛ. Красно-зеленым также хватит ничьей, чтобы стать бронзовыми призерами.
17 мая (воскресенье)
«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Гвардис.
«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.
«Рубин» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Никита Новиков
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Ахмат»: судья — Станислав Матвеев
Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.
«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0