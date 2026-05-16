Карасев назначен на матч «Ростов» — «Зенит», Чистяков судит игру ЦСКА и «Локомотива»

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 30-го тура РПЛ.

Все матчи заключительного тура пройдут в субботу, 17 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Перед 30-м туром «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на два очка. Сине-бело-голубым хватит ничьей, чтобы выиграть чемпионат России. Команда Сергея Семака сыграет с «Ростовом», главным арбитром матча назначен Сергей Карасев. Игру «Краснодара» с «Оренбургом» будет судить Андрей Прокопов.

На дерби между ЦСКА и «Локомотивом» будет работать Артем Чистяков. С 53 очками железнодорожники занимают третье место в РПЛ. Красно-зеленым также хватит ничьей, чтобы стать бронзовыми призерами.

17 мая (воскресенье)

«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Ранэль Зияков; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Балтика» — «Динамо» Москва: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Андрей Иванов.

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Ахмат»: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Мацюра.

«Краснодар» — «Оренбург»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Зуев.

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