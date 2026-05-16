Виллиан Роша сравнил футбол в ОАЭ и России
Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в разговоре с «СЭ» сравнил футбол в ОАЭ и в России.
— Чем отличается футбол в ОАЭ от российского?
— Между двумя лигами есть явные различия. Но в обеих много сильных индивидуальностей и очень сложных соперников. Лично для меня, если не считать небольшой травмы, год выдался хорошим. Я закрепился в команде, регулярно играл и помогал партнерам. С командной точки зрения, думаю, мы могли занять более высокое место в чемпионате, но это футбол. Мы учимся на ошибках. Теперь впереди финал Кубка, который я хочу выиграть.
— Каковы шансы в финале Кубка?
— В последние сезоны мне везло на трофеи, и, конечно, хочется добавить еще один — первый с «Аль-Джазирой», — но нужно оставаться реалистами. Нам предстоит встретиться с командой, которая в этом сезоне проиграла лишь один матч из 35. Они показывают фантастический футбол. Так что если мы мечтаем о трофее, то в финале должны сыграть идеально. Если избежим ошибок, будем прагматичны и умны, верю, сможем побороться за победу, — сказал Виллиан Роша «СЭ».
В августе 2025 года защитник перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Он выступал за московский клуб с 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0