Виллиан Роша сравнил футбол в ОАЭ и России

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша в разговоре с «СЭ» сравнил футбол в ОАЭ и в России.

— Чем отличается футбол в ОАЭ от российского?

— Между двумя лигами есть явные различия. Но в обеих много сильных индивидуальностей и очень сложных соперников. Лично для меня, если не считать небольшой травмы, год выдался хорошим. Я закрепился в команде, регулярно играл и помогал партнерам. С командной точки зрения, думаю, мы могли занять более высокое место в чемпионате, но это футбол. Мы учимся на ошибках. Теперь впереди финал Кубка, который я хочу выиграть.

— Каковы шансы в финале Кубка?

— В последние сезоны мне везло на трофеи, и, конечно, хочется добавить еще один — первый с «Аль-Джазирой», — но нужно оставаться реалистами. Нам предстоит встретиться с командой, которая в этом сезоне проиграла лишь один матч из 35. Они показывают фантастический футбол. Так что если мы мечтаем о трофее, то в финале должны сыграть идеально. Если избежим ошибок, будем прагматичны и умны, верю, сможем побороться за победу, — сказал Виллиан Роша «СЭ».

В августе 2025 года защитник перешел из ЦСКА в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Он выступал за московский клуб с 2022 года.

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