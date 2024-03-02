«Краснодар» — «Рубин»: Олусегун вывел «быков» вперед

«Краснодар» дома повел в счете в матче с «Рубином» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 36-й минуте забил Олакунле Олусегун, который реализовал выход один на один.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча РПЛ.