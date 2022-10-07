Вилков о назначении Казарцева на матч «Спартака»: «Василий — опытный арбитр. Уверен, что справится с давлением»

Бывший судья РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о назначении Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Василий — опытный арбитр. На сто процентов уверен, что он справится и с давлением и с игрой. У каждого арбитра есть сложные отношения с тем или иным клубом. Так вышло, что у Васи — это «Спартак». Наверное, руководитель и комиссия назначений хотят снять этот нерв между Казарцевым и «Спартаком». Сейчас страсти уже улеглись, все успокоились. У Васи память тоже подстерлась. Не вижу ничего особенного в назначении Василия. Он справится без проблем», — приводит слова Вилкова Sport24.

Казарцев назначен на матч «Спартака» впервые с августа 2020 года. Тогда 42-летний арбитр назначил спорный пенальти в ворота московской команды в матче с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в Москве. Встреча начнется в 14.00 мск.