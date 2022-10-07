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7 октября, 15:19

Вилков о назначении Казарцева на матч «Спартака»: «Василий — опытный арбитр. Уверен, что справится с давлением»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший судья РПЛ Михаил Вилков поделился мнением о назначении Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Василий — опытный арбитр. На сто процентов уверен, что он справится и с давлением и с игрой. У каждого арбитра есть сложные отношения с тем или иным клубом. Так вышло, что у Васи — это «Спартак». Наверное, руководитель и комиссия назначений хотят снять этот нерв между Казарцевым и «Спартаком». Сейчас страсти уже улеглись, все успокоились. У Васи память тоже подстерлась. Не вижу ничего особенного в назначении Василия. Он справится без проблем», — приводит слова Вилкова Sport24.

Казарцев назначен на матч «Спартака» впервые с августа 2020 года. Тогда 42-летний арбитр назначил спорный пенальти в ворота московской команды в матче с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в Москве. Встреча начнется в 14.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-07-vilkov-o-naznachenii-kazartseva-na-spartak-khotyat-snyat-nerv-mezhdu-sudyey-i-klubom
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
Михаил Вилков
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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24.10 20:00
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