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7 октября, 14:33

Чухлов: «Сейчас «Зенит» тащат Вендел и Малком»

Чухлов считает, что Вендел и Малком являются ключевыми игроками «Зенита»
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Экс-нападающий «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о бразильских игроках петербуржской команды перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 12-го тура РПЛ.

«Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака. Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы — часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с «Ростовом». Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком. Наверняка бразильцы пробили информацию про Воронеж и «Факел», и теперь главное, чтобы у них завтра появилось настроение поиграть в футбол», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Малком присоединился к «Зениту» в августе 2019 года и провел за команду 89 матчей, забил 24 мяча и отдал 22 результативные передачи. Вендел выступает за петербуржский клуб с октября 2020 года и провел 69 матчей, забил 13 мячей и сделал десять результативных передач.

«Зенит» встретится с «Факелом» 8 октября. Начало — в 14.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-zenit-sejchas-tashhat-malkom-i-vendel-igra-klaudin-o-vy-zy-vaet-voprosy/
Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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РПЛ
ФК Зенит
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

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Сочи

 3 1 1
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