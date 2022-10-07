Чухлов: «Сейчас «Зенит» тащат Вендел и Малком»

Экс-нападающий «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о бразильских игроках петербуржской команды перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 12-го тура РПЛ.

«Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака. Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы — часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с «Ростовом». Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком. Наверняка бразильцы пробили информацию про Воронеж и «Факел», и теперь главное, чтобы у них завтра появилось настроение поиграть в футбол», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

Малком присоединился к «Зениту» в августе 2019 года и провел за команду 89 матчей, забил 24 мяча и отдал 22 результативные передачи. Вендел выступает за петербуржский клуб с октября 2020 года и провел 69 матчей, забил 13 мячей и сделал десять результативных передач.

«Зенит» встретится с «Факелом» 8 октября. Начало — в 14.00 по мск.