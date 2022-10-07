В пятницу, 7 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ между «Уралом» и «Химками».

Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени.

«Урал» после 11 туров занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Химки» идут 14-ми — восемь очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на сайте matchpremier.ru.