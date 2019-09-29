Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена был удален в матче 11-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0). В концовке встречи хавбек нарушил правила на Игоре Горбатенко, наступив тому на ногу.

Главный арбитр матча Василий Казарцев показал голландца желтую карточку и назначил штрафной. Но после подсказки ВАР он посмотрел повтор с фолом и заменил желтую карточку на красную.

После удаления Вилена резко высказался в адрес резервного арбитра.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле принимает «Спартак».

? Василий Казарцев в компенсированное время после просмотра видеоповтора удаляет Тони де Вилену.



? Согласны с решением арбитра?#МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарАрсеналhttps://t.co/gvKHPnJ3FR — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 29, 2019

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