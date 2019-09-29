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Вилена удален после подсказки ВАР. Он пропустит матч «Краснодар» — «Спартак»

20:58
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена был удален в матче 11-го тура чемпионата России против «Арсенала» (2:0). В концовке встречи хавбек нарушил правила на Игоре Горбатенко, наступив тому на ногу.

Главный арбитр матча Василий Казарцев показал голландца желтую карточку и назначил штрафной. Но после подсказки ВАР он посмотрел повтор с фолом и заменил желтую карточку на красную.

После удаления Вилена резко высказался в адрес резервного арбитра.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле принимает «Спартак».

Краснодар — Арсенал Т

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