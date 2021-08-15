Сергей Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Непросто прошел первый тайм. Во втором мы заиграли лучше. Несмотря на удаление, были моменты. Обидный пенальти не позволил нам сегодня победить. Все равно ребята молодцы, спасибо им за самоотдачу», — сказал Семак.

«Железнодорожники» забили гол с пенальти на 90-й минуте. Автором забитого мяча стал Федор Смолов.