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Сергей Семак: «Обидный пенальти не позволил «Зениту» победить»

19:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Непросто прошел первый тайм. Во втором мы заиграли лучше. Несмотря на удаление, были моменты. Обидный пенальти не позволил нам сегодня победить. Все равно ребята молодцы, спасибо им за самоотдачу», — сказал Семак.

«Железнодорожники» забили гол с пенальти на 90-й минуте. Автором забитого мяча стал Федор Смолов.

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