Виктор Классон – о проходе в 1/8 финала Лиги Европы: "Не могу назвать наш успех сенсационным"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью клубной пресс-службе признался, что для него матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" были очень энергозатратными.

"Краснодар" прошел "Байер" благодаря голу в гостях (общий счет 1:1).

– Столь энергозатратных матчей как с "Байером" в моей карьере случалось немного. Было тяжело физически, пришлось больше бегать. Но такие игры - особенные. Если ты вышел победителем, то все забывается. Это тот самый случай, когда игра стоит свеч.

В матче с "Байером" фаворитом считали совсем не "Краснодар". Соперник был на ходу, сезон в Германии в самом разгаре. Наш плюс был в том, что мы можем не отвлекаться на игры внутреннего чемпионата и готовиться к играм в Лиге Европы. Моментов по ходу обеих встреч мы создали не меньше, а, возможно, и больше, чем соперник. Забить также могли больше, чем один мяч. Не могу назвать наш успех сенсационным или незаслуженным. Мы прошли в 1/8 финала ЛЕ вполне заслуженно, – сказал Классон в интервью пресс-службе "Краснодара" на Youtube-канале клуба.

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