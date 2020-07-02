Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал моменты матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» и оценил работу судей.

— Я начну не с этого момента. Прошло уже три тура, после возобновления сыграны 22 матча. Всегда есть игры, в которых возникают спорные эпизоды. Постараюсь ответить на вопросы и дать объяснения, — начал Кашшаи. — В матче «Ростов» — «Краснодар» до 90-й минуты не возникали вопросы о судействе, игра шла в обычном режиме. Работа судьи была хорошей. На 90-й минуте игрок «Краснодара» под номером 93 (Сулейманов. — Прим.А.Б.) нарушил правила в борьбе с оппонентом. Возник вопрос — нужно ли вмешиваться видеоарбитрам. Некоторые посчитали, что это фол, некоторые — нет. Нет речи об очевидной и явной ошибке. Поддержу видеоарбитра (Безбородова. — Прим. А.Б.), который не вмешался в ситуацию и в действия судьи (Мешкова. — Прим.А.Б.).

— Эту ситуацию мы разберем на наших брифингах с ассистентами, готовясь к следующим матчам, — добавил руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин. — ВАР вмешиваются, когда допущена явная и очевидная ошибка или пропущен серьезный инцидент. Видеоарбитр может тогда пригласить судью к монитору. (Александр Бобров)