Виктор Кашшаи: «Буду защищать своих судей в СМИ»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции заявил, что будет защищать арбитров.

— Я оцениваю работу судей каждую неделю. Мы обсуждаем на протяжении двух часов прошедший тур, — отметил Кашшаи. — Между собой мы более критичны, чем это может показаться снаружи. Обсуждаем честно и открыто нашу работу. Мы говорим о хороших и неправильных решениях.

Я критично настроенный человек, но в СМИ буду защищать своих судей. Потому что им доверяю и знаю их уровень. Для меня важно, как они будут работать.

Что касается работы ВАР, не забывайте, что мы используем эту систему только с марта на всех матчах с РПЛ. Это 80 матчей, меньше 100. Это только начало. Надо практиковаться и набирать опыт. Уверен, что со временем мы достигнем больших результатов.

Что касается судейских семинаров, мы сейчас работаем над их организацией. Будут для судей ПФЛ, женщин — арбитров, для судей ФНЛ. За неделю до начала РПЛ будет семинар для 59 судей. Будут проведены фитнес-тесты. Проанализируем эпизоды за прошлый сезон, разберем ошибки. Будем ожидать того, что все будут работать на хорошем профессиональном уровне. Для судей ПФЛ, ФНЛ и женщин — три для на сборы. Для РПЛ — четыре. (Наталья Юрина)