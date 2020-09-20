Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Знали, как действует «Уфа». Хорошее ее изучили, так что не сюрпризов не было. Хотя, наверное, и они нас хорошо знали, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Нервная игра все 90 минут. Предпосылки забить второй мяч были, но не реализовали шансы. По игре же в защите считаю, что действовали хорошо.

У нас со скамейки выходят пять человек. И еще есть люди в хорошей форме. Просто делаем ротацию, чтобы поддержать темп игры.

У Эджуке нет травмы — просто судорога. Сводило мышцы, поэтому и заменили его.